Nella morsa dei controlli tra Cantù e Mariano | droni e Cacciatori nei boschi pattuglie in strada Identificati i responsabili di due rapine

Le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli tra Cantù e Mariano a causa di recenti rapine che hanno colpito la zona. Droni e unità specializzate esplorano i boschi, mentre pattuglie pattugliano le strade principali. Due sospetti sono stati individuati e identificati nel corso delle operazioni. La presenza delle forze dell’ordine si fa più capillare per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Le indagini continuano per risalire agli altri responsabili.

Droni nei boschi, reparti specializzati e controlli a tappeto tra Cantù, Mariano e Guanzate. Gli investigatori chiudono il cerchio anche su due rapine che avevano colpito il territorio Controlli a tappeto nel Comasco con un dispositivo straordinario messo in campo dai carabinieri della compagnia di Cantù. Tra giovedì e venerdì, e poi per tutto il fine settimana, pattuglie dell’Arma insieme alla polizia locale hanno intensificato la presenza sul territorio tra Cantù, Mariano Comense e Guanzate. L’operazione ha visto largo l’impiego anche di reparti specializzati, tra cui i Cacciatori, e l’utilizzo di droni per monitorare dall’alto alcune aree boschive segnalate dai residenti come possibili zone di spaccio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Cantù nella morsa dei controlli: pattuglie e verifiche a tappeto tra centro e AsnagoA Cantù, la polizia ha intensificato i controlli ieri sera per arginare problemi di sicurezza, concentrandosi soprattutto nel centro e ad Asnago.

Elicottero, pattuglie e Cacciatori nel Canturino: nuova “morsa” dei carabinieri, ecco le zone presidiateNel Canturino, i carabinieri hanno rafforzato i controlli con pattuglie, cacciatori e un elicottero, tornando a monitorare l’area a distanza di dieci giorni.

