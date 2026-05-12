Una mostra di opere dell’artista Mattia Moreni è attualmente allestita negli spazi degli uffici di Gabetti Immobiliare. La rassegna presenta una selezione di lavori del pittore, esposta all’interno di un ambiente dedicato alle attività dell’agenzia immobiliare. La mostra rimarrà visitabile presso questa sede, offrendo così l’opportunità di osservare alcune delle creazioni dell’artista in un contesto non museale.

Una selezione di opere di Mattia Moreni è in mostra negli uffici di Gabetti Immobiliare nello storico Palazzo Farini, in piazza Duomo 3, in pieno centro a Ravenna, nella sede ravennate del Gruppo Savorani, realtà attiva nel settore dell’intermediazione e consulenza immobiliare, commerciale e turistica. Una mostra aperta gratuitamente al pubblico fino al 30 luglio e che propone un dialogo originale tra arte contemporanea, città e mondo del lavoro. Momento centrale dell’iniziativa sarà la presentazione pubblica in programma giovedì 14 maggio alle 11 nello stesso Palazzo Farini, durante la quale interverranno il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni e l’assessore alla Cultura e al Turismo Fabio Sbaraglia (oltre a Giordano e Fabrizio Savorani e Anna Civiero del gruppo imprenditoriale e il collezionista Benito Righetti).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Moreni a Palazzo Farini. Una mostra dell’artista negli uffici di Gabetti

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