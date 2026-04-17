Palazzo Zuckermann accende i colori di Pope | la prima mostra dell’artista ai Musei Civici

Da sabato 18 aprile e fino al 6 settembre, Palazzo Zuckermann ospita la prima mostra dell’artista Pope nei Musei Civici. L’esposizione presenta una selezione di opere dell’artista, che saranno visibili nelle sale del palazzo durante questo periodo. La mostra rappresenta un’occasione per ammirare le creazioni di Pope in un contesto storico e artistico.

Da domani, sabato 18 aprile, fino al 6 settembre Palazzo Zuckermann ospita la prima mostra di Pope ai Musei Civici. Si intitola “Nel colore, il gesto” ed è un viaggio nella lunga e continua ricerca artistica di Giuseppe Galli, nato a Portogruaro nel 1942, dove ancora oggi vive e lavora.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Dentro la mostra delle Sibille, tre incontri speciali con il direttore dei Musei civici di Palazzo FarneseSarà il direttore dei Musei civici di Palazzo Farnese, Antonio Iommelli a guidare personalmente il pubblico in un ciclo speciale di visite guidate –... AI Musei Civici di Palazzo Pianetti il progetto artistico di Giovanni GaggiaA Jesi, il progetto artistico di Giovanni Gaggia, intitolato "Com’è il cielo in Palestina?", giunge alla sua fase conclusiva con un’installazione...