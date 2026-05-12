Morbegno città violenta | Serve il commissariato
A Morbegno si registrano frequenti episodi di furti, tentativi di furto e atti di vandalismo che coinvolgono bar, ristoranti e negozi. La situazione ha portato a un aumento delle richieste di intervento da parte dei residenti e degli esercenti, che chiedono l’istituzione di un commissariato per migliorare la sicurezza in città. La questione è al centro del dibattito locale, con diverse opinioni sulla gestione e le risposte alle problematiche di sicurezza pubblica.
Furti, tentati furti, vandalismi. La lista di bar, ristoranti e negozi “visitati“ o, comunque, oggetto delle non richieste attenzioni di chi seguita a circolare per Morbegno e nei paesi limitrofi della Bassa Valle lasciando dietro di sé episodi – per ora impuniti – di microcriminalità continua ad allungarsi. Per non parlare – fatto senza precedenti – della recente rapina in villa con sequestro dei due proprietari nella zona della stazione ferroviaria e del furto (senz’altro su commissione) di pregiati cofani per auto di superlusso da una ditta specializzata di Mantello. Che cosa stia succedendo è davanti agli occhi di tutti, a invocare...🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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