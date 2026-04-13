Morbegno ospita l’Assemblea delle Città Alpine | tre giorni di confronto e visione internazionale

Morbegno si appresta ad ospitare dall’16 al 18 aprile l’Assemblea delle Città Alpine, un evento che vedrà la partecipazione di rappresentanti provenienti da diverse località associate all’organizzazione “Città Alpina dell’Anno”. L’incontro, di portata internazionale, si svolgerà nei tre giorni e si concentra sulla collaborazione tra le città delle Alpi, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e l’importanza del territorio nel contesto europeo.

Morbegno si prepara ad accogliere dal 16 al 18 aprile l’Assemblea delle Città Alpine, riunendo i rappresentanti delle località aderenti all’associazione “Città Alpina dell’Anno” in un appuntamento di respiro internazionale che punta a rafforzare il ruolo della città nel panorama alpino europeo.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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