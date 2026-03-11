L’aggressione al chitarrista Chiesti sei mesi per il corriere

Un chitarrista è stato aggredito da un corriere durante un tentativo di consegna fallito, con il corriere che gli ha preso i capelli e l’ha fatto cadere a terra. L’uomo ha riportato una lesione alla spalla destra, che gli impedisce di suonare come prima. Per questo motivo, è stato chiesto un procedimento contro il corriere con una richiesta di sei mesi di reclusione.

Aggredito da un corriere per un cambio di merce non andato a buon fine, preso per i capelli e buttato a terra, subendo una lesione alla spalla destra che non gli permetterebbe più di suonare la chitarra come in passato. Presunta vittima Tommy Massara, 57 anni, che vive in Brianza ed è musicista della band heavy metal Extrema, che ha anche aperto i concerti dei Metallica e di Vasco Rossi con cui ancora collabora. Per questa vicenda, che risale al novembre del 2020, la Procura di Monza ha chiesto la condanna a 6 mesi per Hamza L., algerino 32enne residente a Milano e dipendente di una società nazionale di spedizioni, imputato di lesioni personali in un processo al Tribunale di Monza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

