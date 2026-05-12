Lo scorso 12 maggio, presso il centro pastorale “Guido Guerra” a Montevarchi, si è svolto un incontro pubblico dedicato ai conflitti internazionali e all’educazione come mezzo per promuovere la pace e la convivenza tra i popoli. L’evento ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti di varie associazioni, che hanno discusso di temi legati alle tensioni globali e all’importanza dell’istruzione nel favorire una maggiore comprensione tra culture diverse.

Arezzo, 12 maggio 2026 – Nei giorni scorsi, presso il centro pastorale “Guido Guerra” di Montevarchi, si è svolto un incontro pubblico dedicato ai temi dei conflitti internazionali e al ruolo dell’educazione come strumento fondamentale per la costruzione della pace e della convivenza tra i popoli. L’appuntamento, dal titolo “Conflitti nel mondo, istruzione alla pace”, inserito nel programma dell’Acli Life Festival, ha proposto un momento di approfondimento su alcune delle principali crisi e tensioni che caratterizzano l’attuale scenario globale, affiancando all’analisi dei conflitti una riflessione sulle possibili strategie di prevenzione e gestione pacifica delle controversie internazionali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Montevarchi, al centro pastorale “Guido Guerra” un incontro su conflitti internazionali e istruzione alla pace

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