Monteroduni | il Castello Pignatelli apre le porte al grande evento

A Monteroduni, il Castello Pignatelli ha aperto le sue porte per un evento che ha attirato numerosi visitatori. Al centro dell’attenzione ci sono il soffitto decorato con circa trecento tavole dipinte e le potenzialità di un antico baluardo longobardo di contribuire allo sviluppo locale. L’evento ha offerto l’opportunità di scoprire dettagli e aspetti storici legati alla fortezza.

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? Punti chiave Cosa nasconde il soffitto decorato con trecento tavole dipinte?. Come può un antico baluardo longobardo generare ricchezza per il territorio?. Chi riceverà il premio nazionale dell'Istituto Italiano dei Castelli?. Dove si possono visitare altre fortificazioni nel fine settimana?.? In Breve Sabato 16 maggio ore 10:00 inizio attività con interventi di Franco Valente e Adele Pizzi.. Marina Del Carmen Moreno Latorre riceve menzione speciale per tesi sui castelli del Molise.. Sabato e domenica aperture previste anche al Castello di Riccia e Torre Angioina di Colletorto.. Salone nobile del maniero ospita soffitto ligneo con circa trecento tavole dipinte.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monteroduni: il Castello Pignatelli apre le porte al grande evento ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Il Castello di Levizzano Rangone apre le porte al pubblico, tour guidato tra sale e sotterranei A Pasqua e Pasquetta il Castello Alfonsino apre le porte ai visitatoriLe visite, della durata di circa un’ora, offriranno un percorso completo all’interno del Castello, permettendo di apprezzarne le caratteristiche... Argomenti più discussi: Monteroduni, il Castello Pignatelli protagonista delle Giornate Nazionali dei Castelli; Giornate Nazionali dei Castelli 2026: il Molise celebra il Castello Pignatelli di Monteroduni; Tornano le Giornate Nazionali dei Castelli: il Molise celebra il fascino del Castello Pignatelli di Monteroduni; Un solo Spirito, un solo cuore: a Campobasso la celebrazione ecumenica in vista della Pentecoste. Monteroduni, il Castello Pignatelli protagonista delle Giornate Nazionali dei CastelliMONTERODUNI - Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 tornano in tutta Italia le Giornate Nazionali dei Castelli, l’evento promosso ... molisenetwork.net