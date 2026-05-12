Montepaschi | utile 1° trimestre a 521 milioni di euro +15,6%

Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato che nel primo trimestre ha registrato un utile di 521 milioni di euro, con un aumento del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono aumentati rispetto ai tre mesi precedenti, mentre i costi sono rimasti stabili. L’istituto ha anche comunicato una riduzione dei crediti deteriorati e un miglioramento della liquidità.

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Banca Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il primo trimestre con risultati in crescita a due cifre ed in linea con la traiettoria strategica delineata nel Piano industriale 2026-2030, confrontati con i risultati pro-forma che includono il contributo del Gruppo Mediobanca, con la quale prosegue il processo di integrazione post OPS. I risultati del 1° trimestre. La banca senese ha chiuso il trimestre con un utile netto di 521 milioni di euro e un risultato ante imposte di 911 milioni, in crescita del 15,6% trimestre su trimestre e del 6,7% su base annua rispetto ai dati pro forma inclusivi del I ricavi complessiv i si sono attestati a 1.960 milioni di euro, in aumento del 2,9% anno su anno (su base pro forma) e del 3% rispetto al trimestre precedente.🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Montepaschi: utile 1° trimestre a 521 milioni di euro (+15,6%) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Mps: nel trimestre utile a 521 milioni, oltre le attese Ferrari: utile 1° trimestre sale a 413 milioni di euroRisultati in crescita per Ferrari, che ha chiuso il 1° trimestre con ricavi e redditività in aumento ad una cifra, in linea con la traiettoria... Argomenti più discussi: Conti Monte dei Paschi di Siena, i numeri del 1° trimestre del 2026; Mps: nel trimestre utile a 521 milioni, oltre le attese; Italia, Monte dei Paschi riporta utili del primo trimestre superiori alle attese; Montepaschi spinge sui ricavi e chiude il trimestre con 521 milioni di utile. Banca MPS, i conti del 1° trimestre 2026Nel trimestre appena concluso il Monte dei Paschi di Siena ha realizzato un margine di intermediazione primario pari a 1,65 miliardidi euro, rispetto ai 940,9 milioni ottenuti nei primi tre mesi dell’ ... soldionline.it