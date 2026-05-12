Montepaschi | utile 1° trimestre a 521 milioni di euro +15,6%
Banca Monte dei Paschi di Siena ha annunciato che nel primo trimestre ha registrato un utile di 521 milioni di euro, con un aumento del 15,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi sono aumentati rispetto ai tre mesi precedenti, mentre i costi sono rimasti stabili. L’istituto ha anche comunicato una riduzione dei crediti deteriorati e un miglioramento della liquidità.
Banca Monte dei Paschi di Siena ha chiuso il primo trimestre con risultati in crescita a due cifre ed in linea con la traiettoria strategica delineata nel Piano industriale 2026-2030, confrontati con i risultati pro-forma che includono il contributo del Gruppo Mediobanca, con la quale prosegue il processo di integrazione post OPS. I risultati del 1° trimestre. La banca senese ha chiuso il trimestre con un utile netto di 521 milioni di euro e un risultato ante imposte di 911 milioni, in crescita del 15,6% trimestre su trimestre e del 6,7% su base annua rispetto ai dati pro forma inclusivi del I ricavi complessiv i si sono attestati a 1.960 milioni di euro, in aumento del 2,9% anno su anno (su base pro forma) e del 3% rispetto al trimestre precedente.🔗 Leggi su Quifinanza.it
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