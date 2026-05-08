Roma ovest via libera del Tar al maxi impianto fotovoltaico | a regime potrà sostenere fino a 14.000 famiglie

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha deciso di annullare i vincoli imposti dai ministeri sull’area interessata, consentendo così la realizzazione di un grande impianto fotovoltaico. L’impianto, una volta completato, potrà fornire energia a circa 14.000 famiglie. La decisione apre la strada alla costruzione dell’impianto, a meno di eventuali imprevisti o ricorsi. La posizione del TAR riguarda esclusivamente le limitazioni imposte dai ministeri sull’area specifica.

I vincoli imposti dai ministeri non valgono per quell’area quindi l’opera, a meno di imprevisti, si farà. Parliamo dell'impianto agrivoltaico "EG Stella", progettato per essere realizzato nel quadrante ovest di Roma, più precisamente tra via della Magliana e via di Castel Malnome. In realtà.🔗 Leggi su Romatoday.it

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