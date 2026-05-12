Monreale record di presenze alla prima biennale del mosaico | oltre 22 mila i visitatori

A Monreale si è appena conclusa la prima edizione della Biennale Internazionale del Mosaico, che ha attirato più di 22 mila visitatori in poco più di quattro mesi. L’evento ha riscosso grande successo, attirando pubblico da varie parti e portando la città sotto i riflettori del panorama culturale internazionale. I numeri registrati rappresentano un record per questa manifestazione, confermando l’interesse verso l’arte del mosaico e la capacità della località di attrarre visitatori.

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