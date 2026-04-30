Record di presenze al Fun Fest 26 con oltre 80 mila appassionati di cultura pop

Il Fun Fest Pescara si è concluso con oltre 80.000 visitatori, registrando un record di presenze durante le tre giornate dal 24 al 26 aprile 2026. L’evento si è svolto al Centro L’Arca di Spoltore e ha visto la partecipazione di appassionati di cultura pop provenienti da diverse zone. La manifestazione ha coinvolto numerosi espositori e attività dedicate agli amanti del genere.

Grande successo in termini di presenze per il Fun Fest Pescara, l'evento che ha animato il Centro L'Arca di Spoltore dal 24 al 26 aprile 2026.Il festival ha registrato un’affluenza record, confermandosi tra gli eventi più attesi del versante adriatico. Durante le tre giornate, oltre 80.000.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate Fun fest Pescara 2026: arriva la terza edizione che celebra la cultura popIl Fun fest Pescara annuncia ufficialmente la sua terza edizione, consolidandosi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di ogni... Fiere di Parma: BBQ Expo e Butcher Show chiudono con oltre 26 mila presenzeGrande successo di pubblico per BBQ Expo e Butcher Show a Fiere di Parma, che hanno registrato oltre 26 mila presenze. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: I più presenti in Champions League: Ronaldo, Iker Casillas, Lionel Messi, Xavi, Karim Benzema; Il Salone del Mobile chiude con oltre 316mila presenze. Record di buyer esteri; Vyni 2026 punta in alto: record di presenze per la manifestazione dedicata al vino e al vinile; Lazio, Sulejmani e il record di presenze: dato da festeggiare?. Terza edizione del Fun Fest Pescara: record di presenze al Centro L’Arca con oltre 80mila visitatori nelle tre giornatepoliticamentecorretto.com - Terza edizione del Fun Fest Pescara: record di presenze al Centro L'Arca con oltre 80mila visitatori nelle tre giornate ... politicamentecorretto.com Eurocamp Cesenatico: record di presenze con i tornei CSI di aprileEurocamp Cesenatico protagonista ad aprile: oltre 7500 presenze grazie ai tornei CSI. Successo per volley, basket e calcio in attesa dei camp estivi. livingcesenatico.it Il secondo governo più longevo fra 48 ore, Giorgia Meloni punta al record In 80 anni sul podio della longevità della Repubblica ci sono solo governi di centrodestra - facebook.com facebook La crisi nel Golfo aggrava i record di insolvenze nelle PMI, i numeri per settore • La crisi in Medio Oriente aggiungerà 15mila insolvenze nel biennio. In Italia costruzioni +27% e manifattura +21% nel 2025: i dati Allianz Trade. x.com