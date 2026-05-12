Monreale 809mila euro dalla Cassa Depositi e Prestiti | si parte con il centro di raccolta rifiuti

A Monreale sono stati assegnati circa 809 mila euro dalla Cassa Depositi e Prestiti per avviare i lavori del nuovo centro di raccolta rifiuti. L’iter amministrativo legato alla realizzazione del centro comunale di raccolta per i rifiuti differenziati sta proseguendo senza rallentamenti. L’obiettivo è di completare l’opera per migliorare la gestione dei rifiuti nella zona.

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Monreale, prestito da 809mila euro con la CDP per il centro raccolta rifiuti differenziati in Circonvallazione. Finanziamento PNRR Monreale – Procede spedito l’iter amministrativo per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta per i Rifiuti Differenziati di Monreale. Con la determinazione dirigenziale n. 2042 dell’11 maggio 2026, l’Area VI Pianificazione del Territorio del Comune ha formalizzato la stipula di un prestito flessibile con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 809 mila. Il finanziamento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Si tratta di risorse destinate a dotare finalmente il territorio monrealese di un’infrastruttura moderna per la gestione dei rifiuti differenziati, da realizzare in Circonvallazione.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, 809mila euro dalla Cassa Depositi e Prestiti: si parte con il centro di raccolta rifiuti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mutui con Cassa depositi e prestiti, "liberati" 4 milioni di euro da opere fermeRicognizione dei mutui portata a termine, con 4 milioni di euro “improduttivi” recuperati per altre opere. Cassa Depositi e Prestiti con l’Università. Obiettivo: 60mila posti negli studentatiFondi per realizzare nuovi posti letto per studenti: entra nel vivo il bando pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti, in base a una convenzione...