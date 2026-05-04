Un bando è stato pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con il Ministero dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di creare circa 60.000 posti letto per studenti. I fondi destinati a questo progetto fanno parte di una convenzione siglata dopo una revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'iniziativa mira a finanziare la realizzazione di nuove strutture abitative per gli studenti universitari.

Fondi per realizzare nuovi posti letto per studenti: entra nel vivo il bando pubblicato da Cassa Depositi e Prestiti, in base a una convenzione siglata con il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) dopo la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L’iniziativa, che si aggiunge alla misura già esistente lanciata nel 2024 e gestita dal Mur, ha l’obiettivo di raggiungere la soglia di 60mila alloggi considerando sia il Bando lanciato da CDP sia quello del Ministero. Un obiettivo ambizioso che per l’Italia rappresenta una sfida per il futuro, nella consapevolezza che un’accresciuta offerta di studentati favorisca la nascita di poli universitari attrattivi anche a livello internazionale e l’emersione di talenti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cassa Depositi e Prestiti con l’Università. Obiettivo: 60mila posti negli studentati

Notizie correlate

Mutui con Cassa depositi e prestiti, "liberati" 4 milioni di euro da opere fermeRicognizione dei mutui portata a termine, con 4 milioni di euro “improduttivi” recuperati per altre opere.

La giunta regionale approva mutuo con Cassa depositi e prestiti per lavori nelle scuoleVia libera della giunta regionale, su proposta dell'assessorato regionale all’Istruzione e alla formazione professionale, alla stipula di un mutuo da...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Comunicati Stampa; Georgia: continua cooperazione tra Cassa Depositi e Prestiti e TBC Bank; Simest (CDP): assemblea approva bilancio 2025: risorse impegnate per 8,7 miliardi; Per Cdp Nexi è strategica e Via Goito studia la salita.

Cassa Depositi e Prestiti con l’Università. Obiettivo: 60mila posti negli studentatiInsieme al Ministero per la grande sfida a sostegno del futuro dei ragazzi. Servono 18mila alloggi solo nel Milanese ... ilgiorno.it

Cdp, il banker Alberti passa da Morgan Stanley agli investimenti di CassaNuovo ingresso di peso in Cassa Depositi e Prestiti. Secondo quanto risulta a MF-Milano Finanza, il vicedirettore generale e capo di Cdp Equity Fabio Barchiesi ha arruolato da Morgan Stanley Andrea Al ... milanofinanza.it

Nexi torna nel mirino M&A: CVC Capital Partners valuta un’offerta da circa 9 miliardi. Ma Cassa Depositi e Prestiti frena, considerandola strategica - facebook.com facebook