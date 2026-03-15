Mutui con Cassa depositi e prestiti liberati 4 milioni di euro da opere ferme

È stata completata la ricognizione dei mutui con Cassa depositi e prestiti, che ha portato al recupero di 4 milioni di euro destinati a opere ferme. Questi fondi, considerati fino ad ora inutilizzabili, sono stati riqualificati e messi a disposizione per finanziare altre iniziative. La procedura ha riguardato specificamente mutui già esistenti, che ora risultano “liberati” e pronti per essere riutilizzati.

Ricognizione dei mutui portata a termine, con 4 milioni di euro “improduttivi” recuperati per altre opere. È l’azione svolta a partire dal 2023 dagli uffici tecnici del Comune di Latina, in particolare ai Lavori pubblici e al Bilancio, che hanno verificato lo stato dei mutui aperti dall’amministrazione presso la Cassa depositi e prestiti per tutte le opere infrastrutturali progettate nel corso degli anni; alcune di queste non erano però mai partite, così oggi quei fondi sono stati dirottati su altre realizzazioni. È la situazione emersa nel corso della commissione Bilancio, in cui è stata esposta la rimodulazione svolta dopo la ricognizione.... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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