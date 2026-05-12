Monfalcone la scienza invade le strade | 60 esperimenti per tutti

A Monfalcone, le strade si trasformano in laboratori a cielo aperto con l'organizzazione di sessanta esperimenti scientifici dedicati a studenti e cittadini. Gli esperti dell'Università di Trieste stanno portando in città diverse attività pratiche, che coinvolgono il pubblico e rendono la scienza accessibile in modo diretto. Le iniziative si svolgono in diverse aree pubbliche, con l’obiettivo di avvicinare la comunità alle discipline scientifiche attraverso dimostrazioni pratiche e interattive.

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? Punti chiave Come faranno gli studenti a trasformare le strade in laboratori?. Quali esperimenti porteranno gli esperti dell'Università di Trieste in città?. Perché lo spettacolo Sisma commemora il cinquantesimo anniversario del terremoto?. Chi guiderà i visitatori attraverso i percorsi espositivi in piazza?.? In Breve 27 scuole e 50 classi coinvolte tra Monfalcone, Trieste, Udine e Gorizia.. Programma dal 14 al 16 maggio con spettacoli al Teatro Comunale Marlena Bonezzi.. Spettacolo Sisma sabato 16 maggio per il cinquantesimo anniversario del terremoto friulano.. Convenzione comunale con Associazione Scienza Under 18 rinnovata fino al 2028.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monfalcone, la scienza invade le strade: 60 esperimenti per tutti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Città della Scienza, esperimenti scientifici e avventure creative per tuttiA Città della Scienza quando la scienza e arte si vestono di rosso…Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 nell’ambito del Kid Pass days. Cartelloni giganti: la campagna “No” invade le stradeLa campagna referendaria sulla riforma della giustizia ha assunto toni sempre più aggressivi e metodi di comunicazione che molti osservatori giudano...