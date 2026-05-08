Città della Scienza esperimenti scientifici e avventure creative per tutti

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio 2026, Città della Scienza ospiterà un evento dedicato ai più giovani, inserito nel programma Kid Pass days. Durante le due giornate, saranno proposti vari esperimenti scientifici e attività creative rivolte a bambini e famiglie. L’iniziativa si svolgerà in un contesto in cui scienza e arte si incontrano, con un tema che richiama il colore rosso.

A Città della Scienza quando la scienza e arte si vestono di rosso.Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026 nell’ambito del Kid Pass days. Scienza e creatività si incontrano a Città della Scienza il 9 e 10 maggio, un weekend dedicato al colore rosso tra laboratori interattivi, visite guidate e spettacoli al Planetario. Il weekend rientra nel Maggio dei Monumenti ed è parte della dodicesima edizione dei Kid Pass Days, la più importante maratona italiana di attività ed eventi family-friendly dedicati ai bambini da 0 a 12 anni. Una rete di partner per promuovere la cultura scientifica in modo divertente, partecipato e accessibile a tutti. Questo evento si ripete dal 9 Maggio 2026 fino al 10 Maggio 2026.🔗 Leggi su 2anews.it

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