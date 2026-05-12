Mondragone sequestrati 20 immobili abusivi sul demanio marittimo
La Guardia Costiera ha sequestrato 20 immobili costruiti senza autorizzazione su un’area demaniale marittima a Mondragone. L’intervento ha riguardato una vasta zona di Stercolilli, dove sono stati posti i vincoli necessari per impedire ulteriori abusi. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo finalizzata a tutelare il rispetto delle norme sul territorio e sull’ambiente.
Operazione della Guardia Costiera: vincolata un’ampia area a Stercolilli per tutelare ambiente e legalità. Nell’ambito un’attività coordinata dalla Procura Generale presso la Corte d’appello di Napoli la Guardia Costiera di Mondragone, congiuntamente alla Guardia Costiera di Castel Volturno e alla Sezione di Polizia Giudiziaria delle Capitaneria di Porto di Napoli, ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica press il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell’ambito di una vasta operazione di tutela de demanio marittimo e del patrimonio ambientale. Il provvedimento ha interessato...🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Notizie correlate
Maxi sequestro sul demanio marittimo: sigilli a 20 immobili abusiviNuovo duro intervento sul fronte dell’abusivismo edilizio lungo il litorale casertano, con un’operazione coordinata che ha portato al sequestro di...
Leggi anche: Agropoli, Incontro pubblico sul PAD - Piano Attuativo di Utilizzazione Aree Demanio Marittimo