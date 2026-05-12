Mondragone sequestrati 20 immobili abusivi sul demanio marittimo

La Guardia Costiera ha sequestrato 20 immobili costruiti senza autorizzazione su un’area demaniale marittima a Mondragone. L’intervento ha riguardato una vasta zona di Stercolilli, dove sono stati posti i vincoli necessari per impedire ulteriori abusi. L’operazione si inserisce in un’attività di controllo finalizzata a tutelare il rispetto delle norme sul territorio e sull’ambiente.

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