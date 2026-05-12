Maxi sequestro sul demanio marittimo | sigilli a 20 immobili abusivi

Un’operazione contro l’abusivismo edilizio ha portato al sequestro di venti immobili lungo il demanio marittimo nel Comune di Mondragone, in località Stercolilli. L’intervento, coordinato dalle autorità, ha interessato un’area di vaste dimensioni e ha portato alla messa sotto vincolo giudiziario di tutte le strutture. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle tempistiche dell’operazione è stato reso noto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui