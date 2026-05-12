Maxi sequestro sul demanio marittimo | sigilli a 20 immobili abusivi
Un’operazione contro l’abusivismo edilizio ha portato al sequestro di venti immobili lungo il demanio marittimo nel Comune di Mondragone, in località Stercolilli. L’intervento, coordinato dalle autorità, ha interessato un’area di vaste dimensioni e ha portato alla messa sotto vincolo giudiziario di tutte le strutture. Nessun dettaglio sui soggetti coinvolti o sulle tempistiche dell’operazione è stato reso noto.
Nuovo duro intervento sul fronte dell’abusivismo edilizio lungo il litorale casertano, con un’operazione coordinata che ha portato al sequestro di un’ampia area del Comune di Mondragone, in località Stercolilli, dove sono stati posti sotto vincolo giudiziario 20 immobili risultati completamente.🔗 Leggi su Casertanews.it
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