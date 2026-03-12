Agropoli Incontro pubblico sul PAD - Piano Attuativo di Utilizzazione Aree Demanio Marittimo

Lunedì 16 marzo alle 10 si terrà nella Sala Convegni del Palazzo Civico delle Arti di Agropoli un incontro pubblico dedicato al Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree Demanio Marittimo. L’iniziativa si rivolge a cittadini e interessati per raccogliere pareri, osservazioni e proposte sul documento adottato dal Comune. L’evento si svolge in via Pisacane e durerà fino a fine mattinata.

E’ in programma lunedì 16 marzo alle ore 10.00, nella Sala Convegni sita al primo piano del Palazzo Civico delle Arti, in via Pisacane ad Agropoli, un incontro pubblico per acquisire pareri, osservazioni e proposte sul PAD adottato dal Comune di Agropoli. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi ha inteso infatti promuovere una fase partecipativa con la cittadinanza per condividere le scelte di pianificazione adottate dall’Ente. Saranno presenti: il sindaco della Città di Agropoli Roberto Mutalipassi, l’assessore al Porto e Demanio Giuseppe Di Filippo, il responsabile del Settore Porto e Demanio marittimo arch. Gaetano Cerminara, il progettista arch. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Articoli correlati

'Fiume Savio: visione, progettazione, sicurezza': incontro pubblico sul Piano di assetto idrogeologicoIl Comitato alluvionati e franati di Cesena e Valle del Savio organizza una serata pubblica di informazione e confronto sul tema della sicurezza...