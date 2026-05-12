Mondiali | Zampolli ipotizza il ripescaggio azzurro via USA e Iran

Un possibile ripescaggio dell’Italia ai Mondiali sta attirando l’attenzione dopo che un diplomatico statunitense avrebbe sollevato la questione, collegandola alle tensioni in Medio Oriente. Secondo alcune fonti, l’interesse degli Stati Uniti potrebbe influenzare le decisioni relative alla qualificazione, anche in relazione a eventuali ripescaggi. La questione si inserisce in un quadro più ampio di negoziati diplomatici e di strategie legate alla partecipazione italiana alla competizione internazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui