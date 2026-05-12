Mondiali hockey ghiaccio 2026 | il regolamento e cosa deve fare l’Italia per salvarsi

Tra il 15 e il 31 maggio del 2026 si svolgerà in Svizzera il Mondiale di hockey ghiaccio di Top Division, con le partite che si terranno tra Zurigo e Friburgo. L’Italia si prepara a partecipare a questa competizione, che prevede un regolamento specifico e procedure da seguire per mantenere la categoria. La federazione nazionale sta lavorando per definire gli ultimi dettagli e garantire la presenza della squadra italiana alla fase finale.

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Siamo ormai pronti per alzare il sipario sull’attesissimo Mondiale di hockey ghiaccio 2026 di Top Division che si disputerà in Svizzera tra il 15 e 31 maggio tra Zurigo e Friburgo. L’89a edizione della massima competizione internazionale vedrà protagonista anche l’Italia che cercherà di conquistare la salvezza essendo inserita nel Gruppo B assieme a Canada, Slovacchia, Norvegia, Cechia, Svezia, Danimarca e Slovenia. COME SI SVILUPPA IL MONDIALE 2026. Le 16 squadre impegnate sono divise in due gironi per il turno preliminare, che si gioca con un girone all’italiana. Le prime quattro squadre di ogni girone accedono ai quarti di finale, che si disputeranno con la formula a eliminazione diretta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali hockey ghiaccio 2026: il regolamento e cosa deve fare l’Italia per salvarsi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hockey ghiaccio femminile: il regolamento per la promozione in Top Division ai Mondiali 2026Dopo aver reso noto il calendario dei Mondiali Femminili di Prima Divisione Gruppo A, la IIHF – Federazione Internazionale di Hockey su ghiaccio – ha... Playoff Mondiali 2026: come funzionano e cosa deve fare l’Italia per qualificarsiDa domani, 26, fino al 31 marzo, il calcio europeo entra nella sua fase più tesa e decisiva: i playoff per i Mondiali 2026. Argomenti più discussi: Campionati del mondo di hockey su ghiaccio maschile 2026: il programma e dove vedere l’Italia in Top Division; Mondiali hockey 2026: la piattaforma che trasmette le gare dell'Italia; Calendario Mondiali hockey ghiaccio 2026: orari, tv, streaming, quando gioca l’Italia; Live Italia - Canada - Mondiali: Punteggi & Highlights Hockey su Ghiaccio - 16/05/2026. L’Italia al lavoro sul ghiaccio di Varese verso le due sfide con la Gran Bretagna. Olmo Albis: In azzurro un’esperienza sin qui bellissima, voglio lottare per un posto al Mondiale hockeyitalia21.com/2026/05/07/lit… x.com Rimuovi 1 Nazionale dalla Coppa del Mondo 2026 - Giorno 30 reddit Mondiali hockey ghiaccio 2026: il regolamento e cosa deve fare l’Italia per salvarsiSiamo ormai pronti per alzare il sipario sull'attesissimo Mondiale di hockey ghiaccio 2026 di Top Division che si disputerà in Svizzera tra il 15 e 31 ... oasport.it