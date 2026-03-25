Playoff Mondiali 2026 | come funzionano e cosa deve fare l’Italia per qualificarsi

Dal 26 al 31 marzo si svolgeranno i playoff per i Mondiali 2026, una fase cruciale del calcio europeo che determinerà le nazionali qualificate. Durante questa finestra, le squadre si sfideranno in incontri che stabiliranno chi avanzerà alla fase finale del torneo. L’Italia dovrà vincere le sue partite per assicurarsi un posto tra le squadre che parteciperanno alla manifestazione in Nord America.

Da domani, 26, fino al 31 marzo, il calcio europeo entra nella sua fase più tesa e decisiva: i playoff per i Mondiali 2026. In palio ci sono gli ultimi posti per i Mondiali, che per la prima volta vedrà partecipare 48 squadre e sarà ospitata da tre Paesi, Stati Uniti, Canada e Messico. Per molte Nazionali l’obiettivo è esserci. Tra queste c’è soprattutto l’ Italia che non partecipa a un Mondiale da quello in Brasile del 2014. Ora, sotto la guida di Gennaro Gattuso, arriva una nuova occasione per partecipare ai mondiali di quest’anno. Come funzionano i playoff. I playoff europei coinvolgono 16 nazionali che si dividono in quattro percorsi separati, chiamati percorso A, B, C e D, a seconda del loro ranking FIFA. 🔗 Leggi su Open.online

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ITALIA AI PLAYOFF MONDIALI ECCO COME FUNZIONANO

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