Dybala escluso dall'Argentina niente Mondiali | altri 5 campioni del 2022 fatti fuori

Paulo Dybala è stato escluso dalla lista dei preconvocati dell'Argentina per i Mondiali, che comprende 55 giocatori e sarà poi ridotta a 26. Questa decisione significa che il calciatore non potrà partecipare alla competizione come campione del mondo, mentre altri cinque campioni della squadra vincitrice del 2022 sono stati anch'essi esclusi dalla rosa finale. La selezione definitiva dei giocatori sarà annunciata nelle prossime settimane.

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