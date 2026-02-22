Messico nel caos dopo la morte di El Mencho | lo Stato colpisce il cartello il Paese sprofonda nella violenza

El Mencho, leader del Cartello Jalisco Nueva Generación, è stato ucciso durante un'operazione delle forze di sicurezza. La sua morte provoca un aumento della violenza in tutto il Paese, con scontri tra gruppi criminali e spari nelle strade. Le autorità cercano di stabilizzare la situazione, ma il clima di tensione rimane alto. Le strade sono più caotiche del solito, mentre le comunità temono nuove escalation. La lotta tra i cartelli continua senza sosta, lasciando il Paese in uno stato di incertezza.

Il Messico vive ore drammatiche dopo l’uccisione di Nemesio Oseguera Cervantes, noto come El Mencho, storico leader del Cartello Jalisco Nueva Generación. L’operazione delle forze di sicurezza ha scatenato una reazione violenta e coordinata in almeno undici Stati: autostrade bloccate con veicoli incendiati, attacchi armati contro basi della Guardia nazionale, assalti a infrastrutture strategiche e scontri a fuoco tra narcos ed esercito. Quella che doveva essere un’azione mirata contro uno dei boss più ricercati del Paese si è trasformata in una crisi di sicurezza nazionale, con intere aree paralizzate e la popolazione intrappolata in una spirale di paura e incertezza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Messico, ucciso El Mencho, il leader più temuto dei narcos: caos e violenze nel Paese. Il ruolo degli UsaEl Mencho, il capo del cartello Jalisco Nueva Generación, è stato eliminato durante un’operazione militare.

