Lo stadio Azteca, che ospiterà l'apertura dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica, sta subendo un progressivo abbassamento di circa un centimetro e mezzo al mese. La situazione ha generato preoccupazioni e richiesto anche l'intervento di esperti della Nasa. A meno di un mese dall'inizio della competizione, i lavori nell'impianto non sono ancora conclusi e la data di inaugurazione resta incerta.

Manca meno di un mese all’11 giugno, giorno in cui si svolgerà la partita inaugurale dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica e lo stadio Azteca – proprio l’impianto che ospiterà l’evento – non è ancora pronto. Anzi, sprofonda di un centimetro e mezzo al mese. Questo è quanto riporta il quotidiano Daily Mail. Crescono infatti le preoccupazioni sulla stabilità strutturale dello stadio Azteca a Città del Messico, che l’11 giugno ospiterà la partita inaugurale dei Mondiali di calcio, con alcuni scienziati e funzionari che continuano a esaminare le segnalazioni di graduali movimenti del terreno sotto la capitale messicana. Secondo quanto riportato dal quotidiano d’informazione sportiva Marca, la Nasa sta monitorando la situazione utilizzando sofisticati satelliti radar in grado di rilevare minime variazioni della superficie terrestre.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo stadio dove iniziano i Mondiali sprofonda di un centimetro e mezzo al mese: è allarme in Messico. Interviene persino la Nasa

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