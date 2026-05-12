Mondiale e Roma | Soulé si gioca tutto in un mese

L’attaccante argentino sta attraversando un periodo complicato a causa di problemi fisici, che lo stanno mettendo sotto pressione. In vista dei prossimi impegni, sia con la nazionale che con il club, dovrà affrontare un mese decisivo per la sua stagione. La sua condizione attuale ha suscitato attenzione tra tifosi e addetti ai lavori, considerando le sfide che lo attendono nelle prossime settimane.

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L’attaccante argentino sta vivendo uno dei momenti più delicati dal punto di vista fisico e di rendimento Mai considerato da Lionel Scaloni nella prima parte di stagione in cui è stato spesso il trascinatore della Roma, Matias Soulé è stato inserito nella lista dei pre-convocati per il Mondiale forse nel suo momento più difficile in maglia giallorossa. Complice una fastidiosa pubalgia, l’attaccante argentino è stato ai box per più di un mese e una volta tornato in campo non è ancora riuscito a brillare. (Ansa Foto) – calciomercato.it Il mancino 23enne spera di tornare a farlo contro la Lazio e contro il Verona per accattivarsi definitivamente il gradimento del Ct dell’ Argentina, che stilerà la lista definitiva tra un mesetto, ma anche per guadagnarsi la conferma alla Roma.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Mondiale e Roma: Soulé si gioca tutto in un mese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, torna il tridente Malen-Dybala-Soulé: Gasperini si gioca la Champions a BolognaIl ritorno di Paulo Dybala e Matias Soulé dal primo minuto a Bologna modifica l’assetto tattico della Roma in vista dello sprint per la... Leao si gioca tutto in poco più di un mese: il Milan gli chiede i gol per la ChampionsÈ uscito tra i fischi assordanti del pubblico di 'San Siro' in occasione di Milan-Udinese ma Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, non ha... Argomenti più discussi: Argentina, ufficiale la lista dei pre convocati per il Mondiale: c’è Soulé. Out Dybala; Argentina, Scaloni ufficializza la lista provvisoria per i Mondiali: Soulé e Nico Paz nei 55 convocati; Calcio LIVE: in campo Parma-Roma (0-1), palo di Soulé; Per la Champions serve il vero Soulé. Soulé vola con l’Argentina: il talento della Roma è tra i pre-convocati di Scaloni per il Mondiale Fuori invece Paulo Dybala dopo una stagione complicata tra infortuni e stop ?? #ASRoma #Roma #Soulé #Argentina #Mondiale2026 #Scaloni x.com Parma vs Roma Thread della partita di Serie A reddit Argentina, la lista dei preconvocati per il Mondiale: assente Dybala, c’è SouléDybala non sarà al Mondiale, ma resta uno spiraglio aperto per Soulé: ecco la lista dei preconvocati dell'Argentina. siamolaroma.it