Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan, non segna da più di un mese e ha ricevuto fischi dai tifosi di San Siro nell’ultima partita. Il club rossonero conta sui suoi gol per affrontare le prossime sfide di Champions League, con un arco di poco più di un mese per recuperare la forma e contribuire alla qualificazione. La situazione ha acceso l’attenzione sulla sua capacità di risalire e di trovare la rete in tempi rapidi.

È uscito tra i fischi assordanti del pubblico di 'San Siro' in occasione di Milan-Udinese ma Massimiliano Allegri, allenatore dei rossoneri, non ha alcuna intenzione di rinunciare a Rafael Leao per la trasferta di domenica pomeriggio al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona. E nonostante il ritorno del Diavolo al 3-5-2. Lo ha riferito 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Al 'Bentegodi' Leao ha sempre vinto con il Milan contro il Verona, ma non ha mai segnato. Ha 'solo' servito due assist a Sandro Tonali per la vittoria dell'8 maggio 2022, un successo che lanciò il Diavolo verso lo Scudetto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Leao si gioca tutto in poco più di un mese: il Milan gli chiede i gol per la Champions

Un caffè milanista con Peppe Di Stefano | Allegri tra Milan e Nazionale | i dati raccontano di Leao

Milan, Bergomi: “Leao si esprime meglio quando gioca sul lato, a campo aperto può trovare il gol con facilità”Uno dei temi che ha tenuto banco al Milan in questa stagione riguarda la posizione di Rafael Leao.

Champions League: il Milan si gioca tutto con 10 punti decisiviIl Milan deve conquistare almeno dieci punti su un totale di 18 disponibili nelle ultime sei sfide di campionato per garantire la partecipazione alla...

Temi più discussi: Perché gioca punta?, tifosi furiosi con Leao (e Allegri) in Milan-Udinese; Milan-Udinese, centro o fuori: Leao si gioca il suo futuro; San Siro ha deciso: basta con Leao! Gioca una partita disastrosa e viene travolto dai fischi; Leao gioca titolare Napoli-Milan o va in panchina? Come sta dopo essere stato convocato? Le ultime sulle sue condizioni.

Leao, un'altra chance. La Gazzetta: A Verona ancora titolareNon è un periodo felice per Rafael Leao, dal punto di vista sportivo: si può anzi dire che sia il peggior momento da quando è arrivato al Milan, ormai nella ... milannews.it

Milan, Allegri pronto a cambiare tutto (e niente) con il 4-3-3: mosse a sorpresa in vista. Leao, Pulisic, Gimenez, Saelemaekers, Fullkrug e Nkunku: chi gioca e chi noDimenticare la sconfitta di Napoli e ripartire con un successo che riporti entusiasmo, allegria (perdonate il gioco di parole non voluto) e fiducia verso l'obiettivo fondamentale della stagione: ... calciomercato.com

#VeronaMilan con Rafa #Leao Max #Allegri non ha intenzione di 'punire' il suo top player Il numero 10 rossonero, d'altronde, ha qualcosa di cui farsi perdonare. Leggete i dettagli nell'articolo al primo commento - facebook.com facebook

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