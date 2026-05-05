Una coppia di allevatori ternani si è distinta ai campionati mondiali di agility a Valencia, conquistando un piazzamento sul podio. La barboncina vincente è stata preparata da un’allevatrice locale, che ha seguito con attenzione il percorso della cagnolina durante la competizione. La squadra ha ottenuto il miglior risultato tra le partecipanti di tutto il mondo, portando a casa un riconoscimento internazionale.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la coppia ternana a scalare il podio mondiale?. Chi è l'allevatrice che ha preparato la barboncina vincente?. Quali prove tecniche hanno permesso di ottenere il terzo posto?. Come si è arrivati a Valencia dopo le selezioni nazionali?.? In Breve Donatella Liurni ha allevato la barboncina Definitive Cherish Menta Black I Like.. La competizione si è svolta a Valencia dal 27 aprile al 3 maggio.. Il percorso è iniziato a settembre con la vittoria delle selettive nazionali.. La categoria medium riguarda cani con altezza tra 35 e 42 centimetri.. Andrea Piccinini e la barboncina Definitive Cherish Menta Black I Like hanno conquistato il terzo posto nella categoria medium a Valencia, concludendo così il campionato mondiale IFCS World Agility Championship 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Agility: la ternana Piccinini conquista il podio mondiale a Valencia

Notizie correlate

Claudia Perino conquista il podio mondiale: l’argento a TaipeiL’atleta sancarlese Claudia Perino ha segnato un punto decisivo nella sua carriera durante i Campionati Mondiali di tiro alla fune indoor tenutisi a...

Trionfo veneto in America: lo Stracchino conquista il podio mondialeIl prestigio della produzione casearia del territorio trevigiano ha varcato i confini oceanici, conquistando un podio di rilievo mondiale nel...