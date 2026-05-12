Molto preoccupante… Mamma e figli scomparsi cosa c’è scritto nelle lettere ritrovate

Una nuova scoperta si aggiunge al caso della donna scomparsa insieme ai due figli adolescenti. Nell’abitazione del padre di una delle vittime sono state trovate due lettere non datate, che sollevano ancora più interrogativi sulla vicenda. La polizia sta analizzando i contenuti per cercare di fare luce su quanto accaduto, ma al momento non ci sono dettagli ufficiali sulle motivazioni o sui possibili sospetti.

Due lettere non datate, trovate nell’abitazione del padre di Sonia Bottacchiari, aggiungono nuovi elementi al giallo della donna scomparsa insieme ai due figli adolescenti. I documenti, rinvenuti nella casa di Riccardo Bottacchiari, nonno dei ragazzi, sono stati acquisiti dagli inquirenti e sembrerebbero raccontare uno “ stato di profonda sofferenza “. La Procura di Piacenza invita però alla massima prudenza, perché il quadro resta ancora molto delicato. Una delle missive sarebbe indirizzata ai figli, di 14 e 16 anni, mentre l’altra conterrebbe riflessioni personali sulla vita della donna, con passaggi definiti “ molto delicati, intimi e preoccupanti “.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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