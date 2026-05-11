Mamma e figli scomparsi a Piacenza trovate più lettere di Sonia Bottacchiari | Stato di profonda sofferenza

A Piacenza, sono state trovate due lettere in casa del genitore di Sonia Bottacchiari, scomparsa insieme ai suoi figli di 14 e 16 anni. Le lettere, una rivolta ai figli e l'altra in cui Sonia riflette sulla propria vita, sono state scritte prima della loro assenza. La scoperta delle lettere si aggiunge agli sviluppi di un caso ancora senza spiegazioni definitive sulla scomparsa della donna e dei due ragazzi.

Le due lettere, "una indirizzata ai figli, l'altra in cui Sonia Bottacchiari fa osservazioni sulla propria vita", sono state individuate a casa del genitore della donna e scritte prima dell'allontanamento con i due figli di 14 e 16 anni. Le ricerche della 49enne e dei minori comunque vanno avanti ed è stato deciso di allargare il raggio di azione dei soccorsi anche con l'utilizzo di cani addestrati.🔗 Leggi su Fanpage.it

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