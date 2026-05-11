Una donna e i suoi due figli sono scomparsi da giorni. Nell’abitazione di Riccardo Bottacchiari, padre di Sonia e nonno dei due ragazzi, sono state trovate due lettere non datate. Una è indirizzata ai figli e l’altra contiene pensieri sulla vita della donna. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze della scomparsa e il contenuto delle lettere.

Due lettere, non datate, ritrovate nell'abitazione di Riccardo Bottacchiari, padre di Sonia e nonno dei due ragazzi scomparsi: una è indirizzata ai figli, l'altra contiene riflessioni della donna sulla propria vita. A renderlo noto è la Procuratrice capo di Piacenza, Grazia Pradella, in dichiarazioni rilasciate alla Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia. « Fanno pensare a una volontà suicidaria », ha affermato la magistrata, sottolineando al tempo stesso «l'estrema delicatezza di un momento in cui è necessario mantenere assoluto riserbo nel rispetto delle indagini in corso». Gli scritti, ha confermato la Procuratrice, sono stati materialmente rinvenuti dall' inviato di Sky Tg24 Flavio Isernia, che si trovava nell'abitazione insieme al nonno dei ragazzi, e sono già stati acquisiti dagli inquirenti.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Mamma e due figli scomparsi, trovate le lettere: «Voleva farla finita»

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