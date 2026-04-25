Alessia Fabiani ha condiviso di aver subito un intervento estetico che ha causato un danno alle sue labbra. La showgirl ha spiegato che il problema è irreversibile e ha dichiarato di non voler ricorrere a ulteriori interventi. La sua testimonianza ha suscitato attenzione e ha portato alla luce le conseguenze di interventi passati. La rivelazione ha fatto discutere tra chi segue il suo percorso.

Alessia Fabiani racconta il problema alle labbra causato da un vecchio intervento e spiega perché non vuole operarsi: una testimonianza che fa riflettere. Ecco cosa ha rivelato la showgirl spiazzando tutti Leggi anche: Alessia Fabiani disperata per quello che è successo con l’ex marito, lo sfogo è durissimo: «Io beffata!» Nel mondo dello spettacolo, da sempre l’ immagine rappresenta spesso un elemento centrale, ma dietro ogni scelta estetica si nascondono esperienze personali complesse e, talvolta, conseguenze inattese. È il caso di Alessia Fabiani, che ha deciso di raccontare pubblicamente una vicenda delicata legata a un intervento estetico effettuato in giovane età.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Il danno alle labbra di Alessia Fabiani è irreversibile? Ecco cosa ha rivelato la showgirl spiazzando tutti

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