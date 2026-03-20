Bicchieri Tiger richiamati dal commercio si allarga l’allerta | 6 lotti con livelli elevati di piombo e cadmio

Bicchieri Tiger sono stati ritirati dal commercio a causa di livelli elevati di piombo e cadmio in sei lotti diversi. L'azienda ha diffuso un avviso che invita i clienti a interrompere subito l’uso dei bicchieri di vetro acquistati, specificando che sono coinvolti prodotti provenienti da specifici lotti. La decisione di richiamo è stata comunicata pubblicamente per evitare rischi potenziali.

L'annuncio di Tiger che invita i clienti che avessero già acquistato i bicchieri di vetro oggetto del richiamo a smettere di usare il prodotto immediatamente. Sei i lotti di bicchieri interessati dall’allerta per rischio chimico. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Allerta alimentare, richiamati lotti di Grana Padano e Gorgonzola: rischio corpi estranei e ListeriaDue lotti di Grana Padano DOP venduto in pezzetti già tagliati e preconfezionati sono stati richiamati dal commercio per un possibile rischio fisico... Flying Tiger richiama bicchieri per problemi di conformità, non possono entrare in contatto con alimentiLa nota catena di negozi Flying Tiger Copenhagen ha provveduto al richiamo di tutti i lotti di alcuni bicchieri in vetro decorati in quanto questi... Una raccolta di contenuti su Bicchieri Tiger Temi più discussi: Tiger richiama altri bicchieri. Ritirati anche lupini e ficchi di soia; Maxi richiamo di bicchieri Tiger: possono rilasciare sostanze pericolose – I prodotti coinvolti; Smettete di usare subito questi prodotti, Flying Tiger Copenhagen ritira dei bicchieri dal mercato; Piombo e cadmio nei bicchieri di una nota catena: prodotti e lotti (pericolosi) ritirati. Bicchieri Tiger richiamati dal commercio, si allarga l’allerta: 6 lotti con livelli elevati di piombo e cadmioL'annuncio di Tiger che invita i clienti che avessero già acquistato i bicchieri di vetro oggetto del richiamo a smettere di usare il prodotto immediatamente ... fanpage.it Richiamati bicchieri Tiger e non solo. Lupini e soia oltre bicchieri con zucche, arance, cuori rossi, fragole e limoni gialliRichiami alimentari: bicchieri Tiger per rischio chimico, lupini e fiocchi di soia ritirati. Tutti i lotti coinvolti. napolike.it Richiamo prodotti Flying Tiger Copenhagen annuncia il richiamo di cinque tipologie di bicchieri per bevande a causa della presenza di livelli di piombo e cadmio non rientranti nei limiti di sicurezza previsti dall’Unione Europea per i prodotti a contatto con gli al - facebook.com facebook ATTENZIONE: richiamo urgente di bicchieri Flying Tiger. La catena danese ha ritirato 5 modelli per la presenza di sostanze tossiche. Se ne hai acquistato uno: smetti subito di usarlo e riportalo in negozio per un rimborso completo. x.com