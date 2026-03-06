Condannato all’ergastolo per molestie sessuali su due bimbi uno degli assalitori di Capitol Hill graziato da Trump

Un operaio della Florida, coinvolto nell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e successivamente graziato dall’allora presidente, è stato condannato all’ergastolo per molestie sessuali su due minori. La condanna arriva dopo un procedimento giudiziario che ha evidenziato le accuse di abusi nei confronti di due bambini, senza che siano stati resi pubblici altri dettagli sul processo o sulle circostanze specifiche.

Un operaio della Florida, già coinvolto nell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021 e successivamente graziato dal presidente Donald Trump, è stato condannato all'ergastolo per abusi sessuali su due minori. Andrew Paul Johnson, 45 anni, è stato condannato giovedì da un giudice della contea di Hernando dopo essere stato riconosciuto colpevole di due capi d'accusa di molestie oscene o lascive su minore e di un capo d'accusa per trasmissione elettronica di materiale dannoso a un minore. La sentenza è stata pronunciata dal giudice della Corte circondariale Stephen Toner. Johnson è stato uno dei numerosi imputati legati ai fatti del 6 gennaio che, dopo aver beneficiato dell'atto di clemenza deciso da Trump, sono stati successivamente accusati di nuovi reati.