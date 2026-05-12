Molestie sessuali sui treni arrestato un ragazzo di 19 anni Tra le vittime anche minorenni

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Firenze il 27 aprile dalla polizia ferroviaria con l'accusa di aver molestato almeno quattro persone sui treni, tra cui anche minorenni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo attendeva che le vittime salissero sul treno e, quando erano da sole, le molestava. Le vittime hanno riferito di aver subito comportamenti indesiderati durante i loro spostamenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui