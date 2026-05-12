Molestie sessuali sui treni arrestato un ragazzo di 19 anni Tra le vittime anche minorenni
Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Firenze il 27 aprile dalla polizia ferroviaria con l'accusa di aver molestato almeno quattro persone sui treni, tra cui anche minorenni. Secondo quanto ricostruito, l’uomo attendeva che le vittime salissero sul treno e, quando erano da sole, le molestava. Le vittime hanno riferito di aver subito comportamenti indesiderati durante i loro spostamenti.
Firenze, 12 maggio 2026 – Aspettava che salissero sul treno, che fossero da sole e poi le molestava. Almeno 4 le vittime, tra cui anche minorenni, di un 19enne straniero fermato il 27 aprile dalla polizia ferroviaria di Firenze. https:www.lanazione.itpratocronacaaccoltellato-prato-rt9h2uq6 Cosa è accaduto. Gli agenti dopo avere ricevuto, in pochi giorni, 4 segnalazioni per altrettanti episodi di molestie a sfondo sessuale, subite da giovani viaggiatrici su alcuni convogli in diverse tratte regionali, hanno avviato tutti gli accertamenti che hanno consentito di procedere al fermo di polizia giudiziaria di un uomo ritenuto gravemente indiziato dei fatti.🔗 Leggi su Lanazione.it
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