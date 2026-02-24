Avrebbe costretto a subire atti sessuali le allieve minorenni arrestato istruttore di una palestra

Un istruttore di una palestra di Pescara è stato arrestato perché avrebbe costretto alcune allieve minorenni a subire atti sessuali. Le indagini hanno rivelato comportamenti inappropriati durante le sessioni di allenamento, che hanno portato alla sua cattura. Le vittime, tutte ragazze sotto i 18 anni, hanno raccontato fatti che hanno fatto scattare le accuse. La polizia ha intercettato e documentato le sue condotte, ora al centro di un procedimento giudiziario.

Agli arresti domiciliari è stato ristretto un uomo maggiorenne che lavorava come istruttore in una palestra della provincia di Pescara Dovrà rispondere del reato di violenza sessuale in danno di minorenni un istruttore di una palestra di Pescara.Nelle prime ore della giornata di venerdì 20 febbraio, personale del Gav (gruppo antiviolenza) della Procura di Pescara, ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal tribunale pescarese, nei confronti di un uomo maggiorenne, per il reato di violenza sessuale aggravata. La suddetta ordinanza cautelare, degli arresti domiciliari, giunge al termine di una attività di indagine, diretta e coordinata dalla Procura della Repubblica di Pescara e svolta dal Gav.