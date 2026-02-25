Escalation di violenza a Sassari rapine e molestie sessuali | fermati due minorenni della ' banda del monte'

Due minorenni sono stati fermati a Sassari con l’accusa di aggressioni e rapine. Hanno seminato il panico tra cittadini e commercianti nelle ultime settimane. I giovani, appartenenti a un gruppo criminale noto come ‘La banda del monte‘, sono stati sottoposti a misure cautelari di detenzione in comunità, come disposto dal tribunale per i minorenni di Sassari. Le indagini della Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’indagine è partita dopo una serie di episodi che hanno visto protagonisti alcuni giovanissimi del quartiere Monte Rosello. Per settimane, la città è stata teatro di violente aggressioni, rapine a esercizi commerciali e spaccate ai danni di bar e tabaccherie. Le vittime, spesso passanti e negozianti, hanno vissuto momenti di paura a causa delle azioni della banda. La scoperta della banda Inizialmente, gli episodi sembravano non avere collegamenti tra loro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

