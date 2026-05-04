Molesta i passeggeri sul treno partito da Milano poi si lancia tra i binari | arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo aver molestato diversi passeggeri a bordo di un treno partito da Milano. Durante l’intervento delle forze dell’ordine, ha tentato di lanciarsi sui binari e ha aggredito un carabiniere, che ha poi richiesto assistenza medica. La situazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il coinvolgimento delle autorità, che hanno gestito la situazione sul posto.

Ha molestato i passeggeri, ha tentato di buttarsi sui binari e ha aggredito un carabiniere che ha dovuto far ricorso alle cure del pronto soccorso. La nottata di follia di un 36enne si è conclusa con l'arresto e una visita in ospedale. I fatti sono iniziati intorno alle 21.30 di un weekend di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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