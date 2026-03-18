Un uomo ha molestato verbalmente una ragazza di 16 anni su un bus di Seta, attirando l’attenzione di una passeggera che ha preso le sue difese. Improvvisamente, qualcuno ha spruzzato uno spray urticante, costringendo l’autista a fermarsi e aprire le porte per far scendere i passeggeri. L’autista ha riferito che l’uomo sale spesso a bordo in stato di ebbrezza.

Ha molestato verbalmente una minorenne su un mezzo di Seta. Una giovane ha preso le difese della 16enne e poi qualcuno ha utilizzato lo spray urticante, costringendo la conducente del mezzo di trasporto pubblico a fermarsi e ad aprire le porte per permettere ai passeggeri di scendere. L’ennesimo episodio di una lunga escalation di violenze a bordo del trasporto pubblico locale, è avvenuto domenica scorsa, in pieno pomeriggio, poco dopo le 14. Siamo sulla linea 195, autobus di Seta numero 93, che parte da Boretto e arriva al Cim, in piazzale Europa, dietro alla stazione. A raccontare quei momenti di panico è Rosalinda Brazzò, autista di 51 anni originaria di Sassuolo (Modena) con vent’anni di esperienza alle spalle tra il modenese e il reggiano, che domenica conduceva proprio quel mezzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Molesta una 16enne sul bus. Poi qualcuno spruzza lo spray. L’autista: "Sale spesso ubriaco"

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