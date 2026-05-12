Il Modena ha subito una sconfitta contro la Juve Stabia, che ha concluso le speranze di arrivare ai playoff. La partita si è svolta il 12 maggio 2026, lasciando i modenesi fuori dalla corsa per la promozione. La vittoria della squadra avversaria ha determinato la fine del percorso in questa stagione. La squadra modenese adesso si concentra sulle prossime sfide e sulla pianificazione futura.

Modena, 12 maggio 2026 – Chi ci crede e sogna, ce la fa. Chi si accomoda e persiste nelle proprie debolezze, si ferma e riflette. È finita come peggio non avrebbe potuto il cammino playoff del Modena e la Juve Stabia, alla fine della storia, porta via dal ’Braglia’ un risultato coltivato col passare dei minuti in maniera sagace. L’organizzazione e la proposta di Abate, hanno avuto la meglio e sono state coerenti. Pareva, infatti, la pressione ce l’avessero i giocatori canarini: giri del motore a mille nei primi minuti, poi il consueto adagio quasi come si volesse controllare qualcosa. Ma cosa? Davanti a quasi 12mila spettatori esiste un solo modo per giocare questo tipo di partite e non è il modo intrapreso dai gialloblù.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena sconfitto dalla Juve Stabia, playoff addio: il sogno è già finito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Preliminari playoff B: la Juve Stabia vince 1-0 a Modena e approda in semifinaleTempo di lettura: 2 minutiLa Juve Stabia sbanca 1-0 Modena nel preliminare dei playoff di Serie B e sabato giocherà l’andata delle semifinali contro...

Playoff Serie B, notte da dentro o fuori al Braglia: il Modena sfida la Juve StabiaIl Como si prende l’Europa: il piano di Suwarso tra nuovo Sinigaglia e sostenibilità.

Argomenti più discussi: Modena - Juve Stabia in Diretta Streaming | DAZN IT; Modena-Juve Stabia: le informazioni sulla prevendita; MODENA CALCIO, PLAYOFF AL VIA, MARTEDÌ ARRIVA LA JUVE STABIA; Modena Fc, l'avversario: turno preliminare playoff contro la Juve Stabia degli ex Abate e Mosti.

Juve Stabia da leggenda: Zeroli stende il Modena al 42’ e porta le Vespe in semifinale playoffColpo storico al Braglia per la squadra di Abate: finisce 1-0 contro il Modena grazie alla magia di Zeroli in rovesciata nel finale ... ilgazzettinovesuviano.com