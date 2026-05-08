I futuri infermieri tra cure palliative e territorio | Samot accoglie i tirocinanti dell’università di Palermo
Dal prossimo semestre, gli studenti di infermieristica dell’università di Palermo inizieranno un percorso di tirocinio dedicato alle cure palliative e all’assistenza sul territorio. Questa esperienza permette ai futuri infermieri di confrontarsi con i bisogni delle persone nelle loro case, ampliando così il loro campo di intervento e arricchendo le competenze pratiche. L’iniziativa si svolge presso una struttura dedicata all’assistenza domiciliare, che si occupa di pazienti in condizioni di fragilità.
L’infermieristica del domani non “abita” più solo negli ospedali, ma entra nelle case, rispettando l’intimità dei luoghi di vita. In quest’ottica, giovedì 7 maggio, la Samot Ets ha ufficialmente accolto gli studenti del terzo anno del corso di laurea in Infermieristica dell’università di Palermo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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