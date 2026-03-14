Viale scontro sul futuro dell’area dell’ex ospedale | assemblea di fuoco

Nell’area dell’ex ospedale del viale della Vittoria si è svolta un’assemblea molto accesa. Da un lato, il sindaco e l’assessora ai Lavori pubblici, dall’altro, il progettista incaricato in passato dall’Ast. La discussione si è concentrata sul futuro del sito, con opinioni contrastanti e toni molto vivaci. La riunione ha visto coinvolti diversi attori, senza che siano state prese decisioni definitive.

Futuro dell’area dell’ex ospedale del viale della Vittoria, scontro in assemblea tra sindaco Lorenzo Fiordelmondo e assessora ai Lavori pubblici Valeria Melappioni da una parte e il progettista incaricato negli anni scorsi dall’Ast Mario Talacchia. Un fine d’assemblea infuocato quello di giovedì al circolo cittadino dove però non era presente la proprietaria di maggioranza: l’Ast Ancona (non risulta invitata). La giunta Fiordelmondo sostiene di aver avviato un nuovo percorso "partecipato per predisporre la variante urbanistica " dopo un’"inerzia ultradecennale". "La città ha bisogno di risposte concrete per un’area tanto importante. Nulla è arrivato dall’Ast nonostante l’impegno preso in occasione della cessione diritto superficie per casa della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viale, scontro sul futuro dell’area dell’ex ospedale: assemblea di fuoco Articoli correlati Assemblea di Terra&Acqua affronta il futuro dell’area protetta: nuove iniziative per la conservazione della biodiversitàGiovedì 5 febbraio, al Teatro ai Frari, nella sala del Padiglione San Polo, si è svolta un’assemblea pubblica che ha visto più di cento persone... Il futuro dell’inceneritore. Scontro sul volume dei rifiuti: "No al raddoppio dell’attività"Sulla possibilità di un aumento, fin quasi ad un raddoppio del quantitativo di rifiuti trattati nell’inceneritore di Montale, il gruppo consiliare di... Tutto quello che riguarda Viale scontro sul futuro dell'area... Temi più discussi: Viale, scontro sul futuro dell’area dell’ex ospedale: assemblea di fuoco; Restyling di Viale Geno, scontro tra PD e sindaco: Il rinvio dei lavori è una scelta politica, non un obbligo di legge; Nuovi parcheggi e area camper con vista mare: passa la delibera, ma è scontro sui senzatetto; Imola, incidente sul viale della stazione. Coinvolta un’auto dei carabinieri. Viale, scontro sul futuro dell’area dell’ex ospedale: assemblea di fuocoParole al vetriolo tra sindaco e assessore Melappioni da una parte e il progettista Talacchia Servono risposte concrete. ilrestodelcarlino.it Scontro all'incrocio della futura Due Mari, soccorsi sul posto: 6 feritiL'incidente è avvenuto in un punto dove accadono spesso episodi simili, all'incrocio che immette su via Fratelli Rosselli ... arezzonotizie.it Da viale Trento bocciano l’ipotesi di far passare bus e metro nella corsia centrale CONTENUTO PREMIUM - facebook.com facebook #Roma #viabilità #Atac Domenica dalle 14 alle 18 corteo dal Circo Massimo (piazzale Ugo La Malfa) a Piramide (piazzale Ostiense), percorrendo via del Circo Massimo, viale Aventino, piazza Albania e viale della Piramide Cestia. x.com