Modena 2000 furti nelle isole ecologiche | operatori minacciati

A Modena sono stati registrati circa 2000 furti nelle isole ecologiche, con alcuni operatori minacciati durante gli episodi. Restano aperte domande su come i ladri siano riusciti a individuare le abitazioni degli operatori e perché le indagini condotte in precedenza dai Carabinieri Forestali non abbiano portato a risultati concreti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.

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? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a rintracciare le case degli operatori?. Perché le indagini precedenti dei Carabinieri Forestali non hanno prodotto risultati?. Cosa prevede il nuovo incontro urgente tra Comune e Polizia Locale?. Chi deve rispondere della mancata sicurezza nelle aree gestite da Hera?.? In Breve Oltre 2000 accessi illeciti registrati tra il 2024 e il 2025 nelle isole ecologiche.. Luca Negrini contesta la gestione Hera e chiede verifiche sulle attività degli anni precedenti.. Il Comune utilizzerà il nuovo Decreto Terra dei Fuochi per potenziare la sorveglianza.. I ladri hanno minacciato fisicamente gli operatori Hera anche presso le loro abitazioni private.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modena, 2000 furti nelle isole ecologiche: operatori minacciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carrellati, che brutti: arrivano le isole ecologicheOperazione “pulizia” a Lecce dove l’obiettivo di Palazzo Carafa è ridurre – se non eliminare – la presenza dei carrellati nel centro storico,... Intercettati fondi per ammodernamento isole ecologiche, incontro dell’EdaRiciclo e raccolta differenziata consapevole, la missione dell’Eda Napoli 2 in un convegno nella sala Mena Morlando del Consiglio Comunale di... Argomenti più discussi: Raid di furti nella notte tra Campagnola Emilia e Novellara; Spaccate in serie a Castelfranco, colpiti cinque negozi. Il sindaco scrive al Prefetto; Raid dei ladri a Castelfranco: Servono misure urgenti; Rubava le borse alle donne mentre erano in bici, ladro seriale catturato in città. Due persone arrestate per furto in abitazione in concorso in zona BologninaI Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 23enne nigeriano senza fissa dimora e un 45enne marocchino residente ad Alto Reno Terme per furto in abitazione in concorso. virgilio.it