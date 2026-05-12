Modena 2000 furti nelle isole ecologiche | operatori minacciati
A Modena sono stati registrati circa 2000 furti nelle isole ecologiche, con alcuni operatori minacciati durante gli episodi. Restano aperte domande su come i ladri siano riusciti a individuare le abitazioni degli operatori e perché le indagini condotte in precedenza dai Carabinieri Forestali non abbiano portato a risultati concreti. La situazione ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali.
? Domande chiave Come hanno fatto i ladri a rintracciare le case degli operatori?. Perché le indagini precedenti dei Carabinieri Forestali non hanno prodotto risultati?. Cosa prevede il nuovo incontro urgente tra Comune e Polizia Locale?. Chi deve rispondere della mancata sicurezza nelle aree gestite da Hera?.? In Breve Oltre 2000 accessi illeciti registrati tra il 2024 e il 2025 nelle isole ecologiche.. Luca Negrini contesta la gestione Hera e chiede verifiche sulle attività degli anni precedenti.. Il Comune utilizzerà il nuovo Decreto Terra dei Fuochi per potenziare la sorveglianza.. I ladri hanno minacciato fisicamente gli operatori Hera anche presso le loro abitazioni private.🔗 Leggi su Ameve.eu
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