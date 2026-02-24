Intercettati fondi per ammodernamento isole ecologiche incontro dell’Eda

L’Eda Napoli 2 ha intercettato fondi per aggiornare le isole ecologiche, a causa di problemi nella gestione dei rifiuti. Durante un convegno nella sala Mena Morlando di Giugliano, i rappresentanti hanno spiegato come questi finanziamenti permetteranno di migliorare la raccolta differenziata e sensibilizzare i cittadini. L’incontro ha coinvolto operatori e amministratori locali, pronti a mettere in atto nuove strategie di riciclo. La discussione prosegue con l’obiettivo di affrontare le sfide ambientali.

Riciclo e raccolta differenziata consapevole, la missione dell'Eda Napoli 2 in un convegno nella sala Mena Morlando del Consiglio Comunale di Giugliano. Intercettato un finanziamento che servirà all'ammodernamento delle isole ecologiche. Contestualmente sono stati presentati obiettivi e nuove campagne di sensibilizzazione come quella dedicata alle eiezioni canine. L'Eda è un ente che funziona in. L'articolo Teleclubitalia.