Modello 730 open day per accompagnare i cittadini alla compilazione

Da modenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento organizzato dall’Ufficio territoriale offre ai cittadini l’opportunità di ricevere assistenza nella compilazione del modello 730 precompilato. Durante l’open day, è possibile scoprire come visualizzare, modificare e inviare il documento online. Inoltre, un funzionario dell’Agenzia delle Entrate sarà presente per fornire supporto diretto e rispondere alle domande dei partecipanti riguardo alla procedura e alle modalità di utilizzo del servizio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Come visualizzare, modificare e inviare il modello 730 precompilato? E, soprattutto, come farlo con il supporto diretto di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate?A queste e ad altre domande risponde l’open day dedicato alla dichiarazione precompilata organizzato dall’Ufficio territoriale.🔗 Leggi su Modenatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Leggi anche: Centro sportivo, open day. Cantieri aperti ai cittadini per vedere i lavori in corso

Modello 730 e bonus, perché la consulenza fa la differenza: la Cisl Romagna restituisce 47 milioni ai cittadiniIl Caf Cisl Romagna opera attraverso 50 sedi distribuite strategicamente su tutto il territorio romagnolo, raggiungendo anche le località più remote...

Si parla di: Open Day Agenzia delle Entrate: assistenza gratuita sulla dichiarazione 730 precompilata; Un open day per conoscere Ostetricia e Ginecologia.

modello 730 open dayModello 730, open day a Modena per accompagnare i cittadini alla compilazioneCome visualizzare, modificare e inviare il modello 730 precompilato? E, soprattutto, come farlo con il supporto diretto di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate? A queste e ad altre domande rispon ... sassuolo2000.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web