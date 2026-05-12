Modello 730 open day per accompagnare i cittadini alla compilazione
Un evento organizzato dall’Ufficio territoriale offre ai cittadini l’opportunità di ricevere assistenza nella compilazione del modello 730 precompilato. Durante l’open day, è possibile scoprire come visualizzare, modificare e inviare il documento online. Inoltre, un funzionario dell’Agenzia delle Entrate sarà presente per fornire supporto diretto e rispondere alle domande dei partecipanti riguardo alla procedura e alle modalità di utilizzo del servizio.
Come visualizzare, modificare e inviare il modello 730 precompilato? E, soprattutto, come farlo con il supporto diretto di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate?A queste e ad altre domande risponde l’open day dedicato alla dichiarazione precompilata organizzato dall’Ufficio territoriale.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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