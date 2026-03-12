Modello 730 e bonus perché la consulenza fa la differenza | la Cisl Romagna restituisce 47 milioni ai cittadini

La Cisl Romagna ha restituito 47 milioni di euro ai cittadini attraverso l’assistenza fiscale relativa al modello 730 e ai bonus. La consulenza fiscale si dimostra fondamentale per aiutare le famiglie romagnole a gestire le pratiche e recuperare somme dovute. L’attività di supporto si concentra sull’assistenza diretta ai contribuenti, garantendo trasparenza e precisione nelle procedure fiscali.

Il Caf Cisl Romagna opera attraverso 50 sedi distribuite strategicamente su tutto il territorio romagnolo, raggiungendo anche le località più remote e i comuni dell'entroterra L’assistenza fiscale si conferma un pilastro strategico per l’economia reale delle famiglie romagnole. I dati consolidati dell’attività 2025 del Caf Cisl Romagna delineano un quadro di profonda vicinanza al cittadino: attraverso le 115.384 pratiche gestite nelle province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, l’organizzazione ha garantito una tutela capillare del potere d’acquisto per migliaia di lavoratori e pensionati. Il dato centrale dell’analisi è l'impatto economico generato dall'attività di consulenza. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Scopriamo il modello 730, dalle detrazioni ai bonus: guida completa alle novitàFirenze, 9 marzo 2026 – La campagna per la dichiarazione dei redditi entra nel vivo con l’approvazione del modello 730/2026, lo strumento più... Modello 730 per la dichiarazione dei redditi 2026, scadenza e novità per bonus e detrazioniDalle bozze dei modelli della dichiarazione dei redditi 2026 che l’Agenzia delle Entrate ha reso note si inizia a comprendere come si dovranno...