Un centro sportivo apre le sue porte ai cittadini con un open day per mostrare lo stato dei lavori in corso. La nuova palestra sta prendendo forma e il campo da calcio a 7 si sviluppa lentamente. Nei prossimi giorni è prevista l’assegnazione dei lavori per il rifacimento del campo a 11 e l’installazione di un’illuminazione moderna.

I lavori di costruzione della nuova palestra sono ormai a buon punto. Il campo da calcio a 7 è in fase di costruzione mentre il rifacimento del campo a 11, insieme alla nuova illuminazione, sarà appaltato nelle prossime settimane. Riaperto dallo scorso ottobre il bar, invece, è già tornato ad essere un punto di incontro per famiglie, atleti e accompagnatori. Il centro sportivo Cogliati di Pregnana Milanese sta cambiando volto e il Comune ha deciso di aprire le porte del cantiere per mostrare ai cittadini e alle associazioni sportive quello che si sta facendo. L’appuntamento è sabato 28 febbraio a partire dalle 9.30 in via Leopardi: chi lo desidera può vedere i lavori in corso non sbirciando dalla rete del cantiere come fanno gli "umarell" ma da vicino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Centro sportivo, open day. Cantieri aperti ai cittadini per vedere i lavori in corso

I 'murati in casa' dal resort invitano la sindaca: “Venga a vedere”. Nuova protesta con 'open day' sui cantieri / FOTOI residenti in consiglio comunale, invito foramale a sindaca, assessori e consiglieri comunali.

