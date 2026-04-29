Durante un'intervista pubblicata il 28 aprile, una cantante vincitrice di due premi Oscar ha rivelato di essere un’appassionata di Rihanna e di attendere con impazienza l’uscita di un suo nuovo album, se mai arriverà. La cantante ha condiviso questo pensiero nel corso di un episodio della serie Ask Me Anything di Elle, confermando così il suo interesse per la musica dell’artista barbadiana.

Che Billie Eilish sia una fan di Rihanna è cosa nota e, nel nuovo episodio della serie Ask Me Anything di Elle, pubblicato martedì 28 aprile, la due volte premio Oscar ha manifestato il desiderio di ascoltare nuova musica di RiRi. Eilish si è espressa in merito all’atteso (e incerto) nono album in studio della cantante e imprenditrice, rispondendo alla domanda su quali siano i tre brani da lei più ascoltati in questo periodo. «I’ll Be Seeing You di Billie Holiday, Caribbean Blue di Enya e Twilight di Elliott Smith. Se Rihanna dovesse mai fare R9, ne sarei entusiasta», ha spiegato con enfasi. L’ultimo album di Rihanna, Anti, è uscito nel 2016 e ha trascorso due settimane in cima alla classifica Billboard 200.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Billie Eilish una di noi: anche lei aspetta con ansia il nuovo album di Rihanna (se mai ci sarà)

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