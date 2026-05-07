Una cantante ha spiegato di preferire mantenere la propria immagine naturale, affermando di desiderare che eventuali figli possano riconoscerla nei suoi lineamenti anche in futuro. Ha aggiunto di non voler ricorrere alla chirurgia estetica e di essere felice dell’idea di invecchiare, accogliendo i cambiamenti che il tempo porterà al suo viso e al suo corpo. La cantante ha condiviso queste riflessioni in un’intervista recente.

Billie Eilish e la voglia di invecchiare al naturale. Chirurgia estetica? No, grazie Per prima cosa, Billie Eilish ha raccontato come il suo rapporto con l’immagine sia profondamente cambiato rispetto all’adolescenza. «Non ho mai pensato che non sarei più stata un’adolescente», ha dichiarato nel corso del podcast. «Ricordo che a 17 anni mi dicevo: “Ok, questa è la persona che sarò per sempre”. Ma ovviamente non è così che funziona». Quindi Billie Eilish ha sottolineato quanto la sua percezione di sé sia mutata nel tempo, e quanto guardi oggi al futuro con curiosità e apertura. «Non vedo l’ora di invecchiare, sono entusiasta che il mio viso e il mio corpo possano cambiare nel tempo, senza che io vada in alcun modo ad alterarli», ha affermato la cantante.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Billie Eilish sul perché non intende ricorrere alla chirurgia estetica: «Voglio che i miei figli mi guardino e riconoscano nei miei lineamenti i loro»

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